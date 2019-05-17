Россия предлагает принять в СБ ООН резолюцию для нормализации работы ОЗХО

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Россия предлагает Совету Безопасности ООН принять резолюцию по Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для нормализации работы в этом органе. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы хотим вернуть ОЗХО к нормальной работе", - сказал он. По словам дипломата, пока нет конкретной даты вынесения резолюции на голосование. В тексте документа, который имеется в распоряжении ТАСС, говорится о необходимости отказаться от политизации организации.

По словам дипломата, пока нет конкретной даты вынесения резолюции на голосование. "Пока мы ведем консультации, проект будет вынесен на голосование в наиболее подходящее для этого время", - пояснил Небензя.

В предлагаемой Москвой резолюции, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, говорится о необходимости отказаться от политизации организации. Проект также призывает к "конструктивному сотрудничеству и восстановлению духа консенсуса в ОЗХО".

В июне 2018 года на специальной сессии Конференции государств - участников (КГУ) ОЗХО было принято решение о создании атрибутивного механизма в организации, имеющего право устанавливать виновных в применении химического оружия, причем из-за особенностей правил голосования - меньшинством голосов (лишь 82 из 193 стран проголосовали за это решение, однако этого оказалось достаточно, так как голоса воздержавшихся не учитывались).

В ноябре 2018 года на очередной сессии КГУ был принят бюджет организации на 2019 год, в котором предусмотрено выделение €2,4 млн на атрибутивный механизм, после чего ОЗХО начала наем персонала. Россия, Индия, Иран, Китай и ряд других государств выступали против создания механизма, отмечая, что организация тем самым вторгается в сферу исключительных прерогатив СБ ООН.