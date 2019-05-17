Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.

В пятницу на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Пирс обвинила российские и сирийское вооруженные силы в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. "Вы называете это [действия в Идлибе] "хирургической операцией" - в таком случае, я не хотела бы проходить лечение в Москве", - обратилась она к российскому коллеге.

"Я вам не желаю попасть ни в какое медицинское учреждение, боже упаси. Но в России есть хорошие медицинские учреждения, если понадобится, дайте знать", - парировал российский дипломат.

Инициаторами проведения консультаций выступили кураторы сирийского гуманитарного досье - Бельгия, Германия и Кувейт.