МИД: Россия не оставит без ответа введенные США санкции против отряда "Терек"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия примет меры в ответ на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии "Терек".
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Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
"Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы", - подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что новые ограничительные меры являются помехой для вывода двусторонних отношений из тупика.