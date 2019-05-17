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МИД: Россия не оставит без ответа введенные США санкции против отряда "Терек"

В ведомстве отметили, что новые ограничительные меры являются помехой для вывода отношений двух стран из тупика
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия примет меры в ответ на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии "Терек".

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Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что новые ограничительные меры являются помехой для вывода двусторонних отношений из тупика.

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