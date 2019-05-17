Посольство РФ назвало публикацию Financial Times о "дерзких устремлениях" Москвы нелепой

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне назвало нелепой публикацию газеты Financial Times, в которой утверждается, что Россия якобы "может воспользоваться конфликтом между США и Ираном для дальнейшего воплощения своих дерзких устремлений". Соответствующий комментарий российское диппредставительство распространило в пятницу.

В материале британского издания в частности утверждалось, что под этим предположением понимается "аннексия Восточной Украины или захват солидной части территории прибалтийских государств". "Крайне удивлены таким "анализом" в Financial Times - издании, которое обычно отличается профессионализмом и стремлением к объективности. Попытку увязать ситуацию вокруг Ирана с домыслами о неких враждебных планах России считаем нелепой и призванной отвлечь внимание читателей от реальных международных проблем. Положение дел вокруг Ирана вызывает с каждым днем все большую тревогу, и отнюдь не по вине нашей страны, а вопреки последовательным усилиям российской дипломатии", - отметили в российском посольстве.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.