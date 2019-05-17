В посольстве России обратили внимание на низкий уровень журналистики в статье FT о Крыме

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне выразило сожаление низким уровнем журналистики, который был продемонстрирован в статье газеты Financial Times, посвященной вопросу судоходства в Керченском проливе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письме пресс-секретаря российского диппредставительства, которое было направлено редактору британского издания.

"Нас поразил необычайно низкий уровень журналистики, продемонстрированный вашей статьей от 17 мая о Крымском мосте ("Русский мост душит порты Украины"). Авторы позволили ввести себя в заблуждение отдельными утверждениями и непроверенными данными, представленными различными украинскими собеседниками, - говорится в сообщении российского посольства. - Прискорбно, что такая газета, как Financial Times, должна использоваться в качестве пропагандистского инструмента теми, кто ищет предлоги для безрассудного военного позерства возле Крыма".

Российское посольство привело официальную статистику движения судов, согласно которой через Керченский пролив с апреля 2018 года по апрель 2019 года прошло 25521 судно, из них только 8% прошли инспекцию, при этом из проинспектированных 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов. "Средняя инспекция длится менее часа, и подавляющее большинство проверок проводится на якорных стоянках, когда суда ожидают формирования караванов в соответствии с правилами лоцманской проводки. Строительство Керченского моста высотой 35 м не привело к сколько-нибудь заметному ухудшению навигационных условий... Керченский пролив всегда был и остается открытым для судоходства, в том числе для украинских военных судов, при условии выполнения ими процедуры уведомления, которая осталась неизменной с советских времен", - подчеркнули в российском диппредставительстве.