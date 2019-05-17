Посол РФ в Греции назвал опасной тенденцией попытки размыть основы международных отношений

АФИНЫ, 18 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Посол РФ в Греции Андрей Маслов назвал опасной тенденцией попытки подменить сложившиеся после Второй мировой войны универсальные международно-правовые принципы порядком, основанным на правилах, используемых как инструмент давления на другие страны. Об этом глава диппредставительства заявил в пятницу вечером в Афинах, передает корреспондент ТАСС с места события.

Маслов выступал на V Международной конференции "Актуальные вопросы дипломатии в годы Второй мировой войны", которую провел греко-российский клуб "Диалог" под эгидой посольства РФ в Греции. В форуме, проходившем в помещении Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции, приняли участие историки, политики, дипломаты и представители общественности двух стран.

Посол подчеркнул, что в последние годы деградирует международная обстановка и наблюдаются "попытки целого ряда стран размыть многосторонние институты, те самые международно-правовые основы, которые были заложены в годы войны и в первые послевоенные годы".

"Это опасная тенденция, потому что мы наблюдаем попытки подмены универсальных международно-правовых принципов неким порядком, основанным на правилах. Эти правила изобретаются узким кругом государств, которые, исходя из политической конъюнктуры, используют их как инструмент давления на другие страны. Потом они представляют эти изобретенные правила как якобы мнение международного сообщества и оказывают с их помощью политическое и экономическое давление на неугодные им режимы", - сказал Маслов.

По его мнению, все это ведет к постоянному нарастанию конфликтного потенциала в мире. "Хотелось бы верить, что память об истории, ужасах и уроках Второй мировой войны еще на долгие годы останется надежным залогом мира и стабильности на нашей планете", - сказал дипломат.

Вклад дипломатии в Победу

По словам Маслова, "Победа, конечно, ковалась на полях сражений, но было бы неправильно отрицать значение дипломатии". "Формирование антигитлеровской коалиции, достижение реальных прорывов в отношениях между странами-союзницами - это заслуга дипломатов той эпохи", - напомнил посол.

"Все мы хорошо помним состоявшиеся в годы войны три крупные конференции - Тегеранскую, Потсдамскую, Ялтинскую. Эти конференции показали, что, несмотря на серьезные расхождения во взглядах, подходах к урегулированию различных проблем, когда есть политическая воля, можно достичь больших результатов. Особое значение имеет тот факт, что именно в годы Второй мировой войны и после нее сложилась современная система международных отношений, основанная на международном праве", - подчеркнул Маслов.

Он поблагодарил греко-российский клуб "Диалог" за внимание к теме сохранения исторической памяти, а также греческие официальные власти в лице Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и информации - за неизменную поддержку таких научно-исторических мероприятий.