Посол России в Греции предостерег от попыток расшатывания основ международных отношений

АФИНЫ, 18 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Посол РФ в Греции Андрей Маслов назвал опасной тенденцией попытки подмены сложившихся после Второй мировой войны универсальных международно-правовых принципов неким порядком, основанным на оказании давления на другие страны. Об этом глава российского диппредставительства заявил в пятницу вечером в Афинах на V Международной конференции "Актуальные вопросы дипломатии в годы Второй мировой войны", которую провел Греко-российский клуб "Диалог" под эгидой посольства РФ в Греции.

В форуме, проходившем в помещении Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции, приняли участие историки, политики, дипломаты и представители общественности двух стран.

Посол отметил, что в последние годы наблюдаются "попытки целого ряда стран размыть многосторонние институты, размыть те самые международно-правовые основы, которые были заложены в годы войны и в первые послевоенные годы". "Это опасная тенденция", - сказал он. По его словам, новые правила поведения в международных отношениях разрабатываются "узким кругом государств, которые, исходя из политической конъюнктуры, используют их как инструмент давления на другие страны". "Потом они представляют эти изобретенные правила как якобы мнение международного сообщества", - сказал Маслов.

По его мнению, все это ведет к постоянному нарастанию конфликтного потенциала в мире. "Хотелось бы верить, что память об истории, ужасах и уроках Второй мировой войны еще на долгие годы останется надежным залогом мира и стабильности на нашей планете", - сказал дипломат.

По словам Маслова, "Победа, конечно, ковалась на полях сражений, но было бы неправильно отрицать значение дипломатии для Победы во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне". "Формирование антигитлеровской коалиции, достижение реальных прорывов в отношениях между странами - союзницами - это заслуга дипломатов той эпохи <...> Особое значение имеет тот факт, что именно в годы Второй мировой войны и после нее сложилась современная система международных отношений, основанная на международном праве", - подчеркнул Маслов.

Посол поблагодарил Греко-российский клуб "Диалог" за внимание к важной теме сохранения исторической памяти, а также греческие официальные власти в лице Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и информации за неизменную поддержку таких важных научно-исторических мероприятий.