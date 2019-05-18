Посольство: США пытаются спекулировать на тему трагических событий в истории народов РФ

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Госдепартамент продолжает пытаться спекулировать на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь. Об говорится в опубликованном в субботу заявлении посольства РФ в США.

"Госдепартамент не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране. Особенно старается заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, уверенный, что знает прошлое России лучше нас", - сообщает диппредставительство.

"Хотели бы предупредить его от дальнейшей публичной поддержки арестованных в Крыму членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - подчеркнули в российском посольстве.

Ранее в Twitter посольства США на Украине было опубликовано видеообращение Кента, который выступил с утверждением, что российские власти "продолжают преследовать крымских татар".

18 мая 2019 года исполняется 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тысячи человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тысячи, армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тысячи.