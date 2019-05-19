Глава Минвостокразвития посетит Пхеньян для реализации договоренностей лидеров РФ и КНДР

ПХЕНЬЯН, 19 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов посетит с 6 по 8 июня с рабочим визитом КНДР. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил источник в Пхеньяне.

По информации собеседника агентства, в Пхеньяне состоится встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Россия - КНДР.

"Встреча сопредседателей комиссии состоится для реализации договоренностей, достигнутых на саммите во Владивостоке", - отметил он.

Ранее глава Минвостокразвития сообщил в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале, что планирует посетить с визитом Пхеньян, в ходе которого "большая работа предстоит с РЖД, Минтрансом, Минфином и Минэкономом".

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоялись 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.