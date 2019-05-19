Володин выступил за активизацию сотрудничества с Киргизией по образовательным проектам

БИШКЕК, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к более активному взаимодействию с Киргизией по линии образования, указав на готовность России проработать вопросы подготовки специалистов и учебников по русскому языку для приезжающих в страну граждан республики.

"Исходя из того, что Киргизия - страна, где русский язык является официальным, мы могли бы более активно выстраивать отношения в рамках реализации гуманитарных, образовательных проектов", - сказал Володин в воскресенье в ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Дастанбеком Джумабековым, состоявшейся на полях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

По мнению председателя Госдумы, совместная проработка этих тем откроет новые горизонты для работающих в России граждан Киргизии. "В нашей стране сегодня работают порядка 663 тыс. граждан, приехавших из Киргизии. А когда люди знают язык страны, куда они приезжают, это добавляет им возможностей для самореализации", - отметил он.

"Мы хотели бы рассмотреть вопросы, которые требуют поддержки и с нашей стороны. [Это] вопросы учебников, вопросы подготовки специалистов", - добавил Володин.

По словам спикера, на сегодняшний день в российских вузах обучаются 15,8 тыс. граждан Киргизии, из них 6,6 тыс. - на бюджетных местах. "Поэтому хочется еще раз подчеркнуть, что эти темы должны быть на контроле, и мы должны анализировать вопросы, связанные с их реализацией", - заключил он.

Встреча состоялась в преддверии заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В понедельник спикеры парламентов стран-участниц Организации обсудят, в частности, вопросы сближения национальных законодательств. В тот же день состоится встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.