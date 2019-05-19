Володин: ОДКБ должна сосредоточится на эффективном законодательстве против терроризма

БИШКЕК, 19 мая. /ТАСС/. Страны - участницы ОДКБ должны сделать особый акцент на формировании эффективного законодательства для решения вопросов по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе переговорах со спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

"Наша встреча с вами является отправной для возможности проведения Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване, мы об этом говорили с вами буквально накануне, если вы сочтете возможным проведение ПА ОДКБ в Армении , мы этот вопрос обозначим завтра на заседании", - сказал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что РФ и Армения - участницы ОДКБ, "это значит особый уровень доверия друг к другу, единая платформа безопасности, и конечно, мы должны делать все, для того, чтобы формировалось эффективное законодательное поле для решения вопросов, связанных с преодолением вызовов, с борьбой с терроризмом, обеспечением безопасности".

Он также напомнил, что в течение ближайшего месяца у спикеров будет возможность встретиться в Москве в рамках Международного форума "Развитие парламентаризма", затем в конце сентября на Совещании спикеров стран Евразии. "Для нас самое главное, чтобы был диалог, потому что только на базе диалога, когда мы обсуждаем вопросы друг с другом, рождается доверие. Когда есть доверие между политиками, есть доверие между государствами", - сказал Володин.

Позиция армянской стороны

В свою очередь Мирзоян сообщил, что принял приглашение российской стороны участвовать в Международном форуме "Развитие парламентаризма" в июне в Москве. Он также отметил, что с большой долей вероятности заседание ПА ОДКБ пройдет осенью в Ереване. Спикер Нацсобрания кроме того, озвучил и свое предложение провести очередное Совещание спикеров парламентов стран Евразии в Армении в 2020 году.

Двустороння встреча Володина и Мирзояна в преддверие заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ стала их первый официальный встречей, однако накануне оба спикера смогли провести неофициальные переговоры на борту российского самолета, который доставил обе делегации из Москвы в Бишкек.

Как отметил Мирзоян, "эти две встречи уже заполнили вакуум во взаимодействии Госдумы и Нацсобрания, который ранее образовался".

В понедельник, 20 мая Вячеслав Володин как глава Парламентской Ассамблеи ОДКБ проведет заседание Совета организации. В числе вопросов повестки сближение законодательств стран-участниц ОДКБ. В этот же день состоится встреча членов Совета ПА ОДКБ с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.