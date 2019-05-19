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Дело Марии Бутиной

Захарова: МИД сделает все возможное, чтобы помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Ранее россиянка попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. МИД РФ сделает все возможное для помощи заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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Захарова прокомментировала видеообращение Бутиной, которое гражданка РФ записала из распределительной тюрьмы в Оклахоме в субботу. В частности, в нем россиянка попросила у зрителей финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.

"Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ей помочь", - заявила официальный представитель МИД.

Также Захарова обратила внимание на благодарность, которую Бутина выразила всем, кто ее поддерживал во время заключения в США. "Я тоже хочу, чтобы все это услышали, что все это не зря, все это не впустую. Человек действительно слышит и понимает, что за ней стоят люди, которые за нее переживают", - подчеркнула дипломат.

Ранее отец Марии Бутиной сообщил ТАСС, что семья Марии Бутиной нуждается в финансовой поддержке для оплаты работы адвокатов. По его словам, средства семьи кончились, и защитники россиянки работают "на честном слове".

Теги
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