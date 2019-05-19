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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи
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В МИД России сообщили о проработке встречи Лаврова с вице-премьером и главой МИД ПНС Ливии

Переговоры сторон состоятся 20 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Омаром Майтыгом и главой МИД ПНС Мухаммедом Тахером Сиялой в понедельник находится в проработке. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.

"Встреча прорабатывается", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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