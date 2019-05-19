Кисляк считает, что сближение Бразилии с США не повлияет на ее отношения с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая. /ТАСС/. Сближение правительства президента Бразилии Жаира Болсонару с США не означает сокращение сотрудничества с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк по итогам своего визита в Аргентину, после которого он отправился в Бразилию.

"В конечном счете мы живем в многополярном мире. И если появляются дополнительные особые связи между руководством Бразилии и США, это не значит, что возможности для нормального сотрудничества с нами сокращаются", - сказал он российским журналистам.

Кисляк отметил, что в настоящее время отношения между Россией и Бразилией находятся "в стабильном положении". "У них нет ни провалов, ни взлетов", - добавил он.

По мнению политика, различия в позициях по ситуации в Венесуэле не сказываются на двусторонних контактах Аргентины и России. Кисляк рассказал, что тема Венесуэлы обсуждалась на его встречах с председателем правительства Аргентины Маркосом Пеньей, секретарем президента по стратегическим вопросам Фульвио Помпео и представителями МИД латиноамериканской страны. "У нас отношения достаточно зрелые, чтобы, как взрослым, спокойно, уважительно и откровенно говорить и по вопросам, по которым у нас нет совпадения позиций, в данном случае по Венесуэле", - сказал он российским журналистам.

"У нас есть большие расхождения в оценке этой ситуации. Но есть области, где наши подходы созвучны, например, это полное неприятие аргентинцами любых вариантов силового решения проблемы и приверженность к диалогу", - отметил он.

По словам Кисляка, на встречах аргентинская сторона выразила желание "придать ускорение работе над возможными проектами сотрудничества". "Мы не обсуждали конкретные проекты, а говорили в основном о политическом настрое. И мне кажется, он вполне позитивен", - добавил он.