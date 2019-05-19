Посольство России: Би-би-си нужно искать правду об отравлении Скрипаля, а не снимать фильм

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. В посольстве России в Великобритании считают, что вещательной корпорации Би-би-си следует оказывать давление на Лондон, чтобы получить ответы на до сих пор не проясненные вопросы, касающиеся отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а не снимать художественный фильм о событиях в Солсбери. Соответствующее сообщение было размещено в воскресенье на странице российского дипломатического ведомства в Twitter .

"Полностью согласны с оценкой The Sunday Times. Вместо того, чтобы снимать художественные фильм, Би-би-си оказало бы более ценную услугу обществу, оказывая давление на власти, чтобы те предоставили ответы и доказательства, касающиеся того, что в действительности произошло в Солсбери", - говорится в сообщении посольства.

В российском диппредставительстве отреагировали на опубликованную газетой The Sunday Times колонку, в которой раскритикованы планы Би-би-си снять фильм по мотивам прошлогодних инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

"Похоже, что у Би-би-си сейчас так плохо с идеями, что там собираются снимать остросюжетную двухсерийную драму... об отравлении "Новичком" в Солсбери", - пишет автор колонки, выражая свое скептическое отношение к тому факту, что Би-би-си намерены сделать акцент не на самом Скрипале или подозреваемых в его отравлении, а на "отваге и выдержке" жителей Солсбери, "столкнувшихся с неописуемым ужасом".

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули позднее 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.