На Камчатке назначили министра социального развития и труда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назначил министра социального развития и труда. Пост был вакантен в течение месяца, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"В правительстве Камчатского края назначен министр социального развития и труда. В должность официально вступил Евгений Меркулов, занимавший до этого пост замминистра", - сообщили в пресс-службе.

До 19 апреля министром социального развития и труда в течение 10 лет являлась Инесса Койрович. Она покинула пост в связи с переходом на должность детского омбудсмена в Камчатском крае. Кандидатура Инессы Койрович была согласована с уполномоченным по правам ребенка РФ.

Евгений Меркулов в 2014 году перешел на работу в правительство Камчатского края из юридического департамента коммерческого банка. Занимал должности советника первого вице-губернатора, советника заместителя председателя правительства. В 2015 году перешел на должность заместителя министра социального развития и труда Камчатского края.