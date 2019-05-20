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Закон о языке на Украине
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СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке

Заседание состоится по инициативе России
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© AP Photo/Seth Wenig

ООН, 20 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник в 22:00 по мск (15:00 в Нью-Йорке) экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке, - сказал он. - Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом".

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