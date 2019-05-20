Врио губернатора Забайкалья назначил глав краевых Минкультуры и Минсоцзащиты

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил в понедельник руководителей региональных министерств культуры и социальной защиты. Новыми министрами стали Татьяна Цымпилова и Инна Щеглова, которые до этого момента были заместителями министров, сообщила пресс-служба главы региона.

"Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края, а Инну Щеглову - министром социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Цымпилова с 2015 года работала в краевом Минкультуры, была заместителем министра. Щеглова с 2003 года работала в департаменте государственной службы занятости населения, в 2015 году возглавила государственную службу занятости Забайкальского края, а с 2016 года была заместителем министра социальной защиты населения региона

Бывший глава краевого Минсоцзащиты Андрей Федотов покинул свой пост в конце марта, а министр культуры края Елена Михайлова ушла в отставку в середине апреля.

Осипов был назначен врио главы Забайкальского края 25 октября 2018 года. С начала декабря прошлого года свои посты покинули шесть министров и четыре вице-премьера забайкальского правительства.