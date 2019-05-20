"Единая Россия" и Трудовая партия Кореи планируют встречу в конце мая в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Руководители партии "Единая Россия" и Трудовой партии Кореи (КНДР) планируют встретиться в конце мая 2019 года в Москве. Об этом сообщил ТАСС после открытия во Владивостоке Международного партийного центра заместитель секретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов.

Международный партийный центр для взаимодействия с политическими партиями стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и других иностранных государств открылся в понедельник на площадке "Единой России" во Владивостоке. Планируется, что в нем представители партий будут обмениваться опытом и искать пути решения международных проблем.

"У нас уже есть договоренность с коллегами из Трудовой партии Кореи, что мы будем с руководством партии встречаться в Москве. Пока это планируется на конец мая, и если не будет никаких изменений, то мы готовы встречу такого рода провести. Для нас это нормальные рабочие контакты, и мы рассчитываем, что они будут способствовать установлению мира и безопасности на Корейском полуострове", - сказал Климов.

Он добавил, что в последний раз крупная встреча руководства двух политических партий состоялась на Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) в Москве в октябре прошлого года.

"У нас есть планы также посетить КНДР с межпартийным визитом. В настоящее время мы уточняем время и маршрут, но, повторюсь, для нас это привычные рабочие контакты", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба "Единой России", на площадке открытого в понедельник Международного партийного центра представители политических партий разных стран будут обсуждать мировые и региональные проблемы, обмениваться опытом. Центр должен помочь развить взаимодействие в гуманитарной и экономической сферах и сотрудничество по линии молодежных и женских организаций. Открытие стало ответом на участившиеся запросы от крупных и влиятельных политических партий, партийных объединений, иных общественных структур стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованных в развитии отношений с Россией по линии гражданского общества.