Володин: парламентарии ОДКБ обсудят осенью борьбу с наркотрафиком из Афганистана

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Противодействие наркотрафику из Афганистана обсудят на совещании осенью этого года парламентарии стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Вячеслав Володин.

"Необходимо сделать все, чтобы остановить наркотрафик, и для этого вместе с экспертным сообществом мы должны найти эффективные законодательные решения. Поэтому в начале осени мы планируем провести координационное совещание председателей комитетов, комиссий по обороне и безопасности парламентов государств-членов организации при нашем совете с участием рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ", - сказал Володин в понедельник на заседании Совета ПА ОДКБ в Бишкеке.

Спикер напомнил о принятой в ноябре 2018 года декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, где выражается озабоченность обострением ситуации и продолжающимся ростом наркопроизводства в Афганистане. "Только за 2018 год в рамках спецопераций ОДКБ изъято 11 т наркотических веществ, в основном поступающих из афганских нарколабораторий", - заявил он.

Как сообщил ТАСС участник делегации Госдумы, данное совещание пройдет в Душанбе.

Наблюдатели в ПА ОДКБ

По словам спикера Госдумы, ряд стран изъявили желание принять участие в работе Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве наблюдателей. Об этом Вячеслав Володин сообщил в понедельник на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Сегодня вы высказались о необходимости расширения коалиции, привлечения в том числе тех, кто хотел бы выступить в роли наблюдателей Парламентской ассамблеи. Это является крайне важным, потому что у нас есть пожелания ряда стран, которые высказали обращения принять их в качестве наблюдателей", - сказал Володин.

По его словам, "видение и подходы" киргизского президента необходимо учитывать в рамках ассамблеи. "Для нас крайне важно, чтобы отношения развивались по всем направлениям, но во главе [угла] - вопросы, связанные с гармонизацией и сближением законодательства в области коллективной безопасности", - добавил спикер Госдумы, отметив, что это "уже совершенно другой уровень отношений, которое позволяет формировать единое пространство безопасности".

Он также передал киргизскому лидеру приветствие президента России Владимира Путина и подчеркнул, что "встречи президентов России и Киргизии, в том числе недавний визит в Бишкек Владимира Владимировича Путина, придают динамику нашим отношениям".

Жээнбеков поблагодарил Володина за поддержку в решении ряда вопросов, связанных с Киргизией.