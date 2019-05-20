Слуцкий предложил санкционный ответ для "виновных в судебной расправе" над Бутиной в США

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"На прошлой неделе Минфин США расширил так называемый список Магнитского, введя санкции против чеченского отряда спецназначения "Терек", его командира и еще четырех россиян. Русофобский и противоправный шаг, который заставил меня вспомнить о принятом в 2012 российском законодательном ответе на акт Магнитского", - написал Слуцкий в своем канале в Telegram в понедельник, комментируя видеообращение Бутиной.

Политик напомнил, что этот закон дает право, в том числе членам обеих палат Федерального собрания, предлагать МИД РФ включать в черные списки граждан США, виновных в нарушении основополагающих прав россиян, а также причастных к похищению и незаконному лишению свободы или вынесших несправедливые приговоры и осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ. "В свете происходящего готов предложить включить в наш ответный список Терека виновных и причастных к издевательствам и судебной расправе над Бутиной", - добавил глава комитета.

Слуцкий, который одновременно является главой неправительственной правозащитной организации "Российский фонд мира", пообещал "не оставить соотечественницу в беде". "Мы обязательно найдем возможность собрать средства для Бутиной. Мария находится в американской тюрьме по надуманному обвинению, это возмутительный случай политически мотивированного процесса. Бутина продолжает оставаться политической заключенной в США", - заявил депутат.

В субботу Бутина записала видеообращение из распределительной тюрьмы в Оклахоме, которое было размещено на ее странице "ВКонтакте". В нем россиянка сообщила, что у нее появился доступ к интернету, и попросила финансовую помощь для оплаты услуг адвокатов. Россиянка также поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение 10 месяцев.