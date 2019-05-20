Военные учения стран ОДКБ в 2019 году пройдут в России, Киргизии и Таджикистане

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2019 году проведут шесть совместных военных учений на территории России, Киргизии и Таджикистана. Об этом в понедельник сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"В 2019 году в рамках ОДКБ состоятся шесть совместных военных учений. Три из них на территории России, два - в Таджикистане и одно - в Киргизии", - сказал он во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств - членов ОДКБ в Бишкеке.

По его словам, в настоящее время существует несколько направлений угроз безопасности странам - участницам объединения. "В Центральной Азии по-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация в Афганистане", - продолжил Семериков. На афганской территории продолжаются "боевые действия и террористические акты", которые не позволяют восстановить экономику этой страны и вовлечь ее в региональные интеграционные процессы.

Как заверил Семериков, на кавказском направление беспокойство у организации вызывает продолжающееся сближение и сотрудничество Грузии с НАТО. В то же время, по его оценке, активно продолжающийся в последнее время переговорный процесс на Кавказе по Нагорному Карабаху позволяет "рассчитывать на прогресс в данном вопросе".

Действия НАТО также являются одной из основных угроз для ОДКБ на восточно-европейском направлении. "Под флагом НАТО идет наращивание сил США в Европе", - отметил Семериков. В целом, продолжил он, "имеются основания для того, чтобы констатировать рост напряженности с мире".

В проходящем в Бишкеке заседании принимают участие руководители законодательных органов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.