Путин внес на ратификацию в Думу договор об основах отношений РФ с Содружеством Доминики

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор об основах отношений между Россией и Содружеством Доминики. Информация об этом размещена в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Договор был подписан в Нью-Йорке 28 сентября 2018 года. Им устанавливаются основные принципы развития отношений России и Содружества Доминики, среди которых строгое соблюдение положений Устава ООН, суверенное равенство государств, самоопределение народов, разрешение споров мирными средствами, невмешательство во внутренние дела государств, говорится в пояснительной записке.

Документом определяется взаимодействие в рамках ООН, региональных и международных организаций и форумов "в целях содействия укреплению мира, стабильности и безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов". "В соответствии с договором стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в торговой, экономической, социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах, в сфере здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия организованной транснациональной преступности", - отмечается в сопроводительных материалах.

Прописывается также взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом в соответствии с двусторонними и многосторонними международными договорами, участниками которых являются оба государства.