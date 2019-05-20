Осеннее заседание ПА ОДКБ пройдет в Ереване

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдет осенью 2019 года в Ереване. Такое предложение поддержал в понедельник Совет ассамблеи.

"Хочу предложить <...> провести очередное заседание Совета и 12-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью этого года в Армении. Если не будет возражений, тогда такое решение примем", - сказал спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Совета в Бишкеке.

Предложение встретило единогласную поддержку.

Дата будет объявлена позднее после ряда согласований, ориентировочно речь идет об октябре - ноябре.

После заседания Совета ассамблеи Володин также провел двусторонние встречи с зампредседателя Народной Скупщины Сербии Веролюбом Арсичем и спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым. Стороны подтвердили готовность к межпарламентскому сотрудничеству и высказали поддержку принятым Советом решениям.

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