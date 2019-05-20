Секретари Совбезов стран мира обсудят в Уфе в июне координацию по глобальным вызовам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Секретари Совбезов стран мира обсудят в Уфе 18-20 июня координацию в решении вопросов глобальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"X международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в этому году в Уфе 18-20 июня", - говорится в сообщении.

"Планируется обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества", - отметили в пресс-службе. Российскую Федерацию на этой встрече представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Предыдущие встречи прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области и дважды в Сочи. В прошлом году на конференции в Сочи присутствовали три делегации от разных подразделений Организации Объединенных Наций, а также представители 118 стран. 50 государств было представлено на уровне секретарей Советов безопасности, вице-премьеров, советников президентов и премьер-министров по национальной безопасности, министров.