В Крыму подал в отставку вице-премьер, курировавший вопросы ЖКХ и транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Селезнев, который курировал вопросы ЖКХ и транспорта в регионе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.

"Да, я подал заявление. Это действительно семейные обстоятельства, ничего более", - сказал Селезнев ТАСС.

На странице главы Крыма Сергея Аксенова в социальной сети Facebook говорится, что он подписал заявление Селезнева об отставке, связанной с семейными обстоятельствами, и благодарит его за совместную работу. "На место вице-премьера будет назначена Юлия Михайловна Жукова. Она возглавляла инспекцию по жилищному надзору Республики Крым. Этот вопрос будет вынесен для согласования на ближайшую сессию Государственного Совета", - отмечается в сообщении.