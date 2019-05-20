В Крыму подал в отставку вице-премьер, курировавший вопросы ЖКХ и транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Селезнев, который курировал вопросы ЖКХ и транспорта в регионе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.
"Да, я подал заявление. Это действительно семейные обстоятельства, ничего более", - сказал Селезнев ТАСС.
На странице главы Крыма Сергея Аксенова в социальной сети Facebook говорится, что он подписал заявление Селезнева об отставке, связанной с семейными обстоятельствами, и благодарит его за совместную работу. "На место вице-премьера будет назначена Юлия Михайловна Жукова. Она возглавляла инспекцию по жилищному надзору Республики Крым. Этот вопрос будет вынесен для согласования на ближайшую сессию Государственного Совета", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Селезнев был назначен на пост зампредседателя Совмина Крыма в июле 2018 года на сессии Госсовета республики. В его ведении находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства региона.
Согласно данным на сайте Совета министров, Селезнев родился 15 мая 1971 года в поселке Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики. В 1992 году окончил Симферопольское высшее военно-строительное училище, в 2008 году - Московский городской университет управления правительства Москвы, где изучал правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
До 2002 года проходил службу в Вооруженных силах РФ, позднее работал в коммерческих предприятиях и бюджетных учреждениях Москвы. С августа 2008 года занимал посты в муниципальных структурах столицы, с марта 2017 года по июль 2018 года был первым заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
В новость были внесены изменения (12:40 мск) - добавлен комментарий главы региона.