В Кремле прокомментировали слова Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крым является регионом РФ, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины.

"Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.

После вступления в должность главы государства Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе первым заданием на своем посту. Он подчеркнул, что готов на непопулярные решения для прекращения войны. При этом Зеленский также заявил о необходимости возвращения "потерянных территорий", добавив, что "и Крым, и Донбасс - украинская земля".