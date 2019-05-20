Песков: Путин готов будет поздравить Зеленского с успехами в урегулировании в Донбассе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в ответ на вопрос, будет ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией. При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - подчеркнул он. Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи". "Но первые успехи [в восстановлении отношений Москвы и Киева] будут очевидны, - уверен он. - Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, Песков отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.

Песков добавил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским. "Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины. "Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении удерживаемых лиц.

"Вместе с тем, там были определенные проблемы с квалификацией тех или иных лиц, с определением, о ком точно идет речь", - напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, останется ли глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук тем человеком, через которого ведутся переговоры по этому вопросу, пресс-секретарь сказал, что "он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, этот контакт в любом случае будет продолжаться".

"Если Медведчук сможет с украинской стороны свои гуманитарные инициативы эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться", - добавил он.

В понедельник Зеленский принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку кабинету министров.

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