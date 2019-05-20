Конкурс на нового главу администрации Ростова-на-Дону планируют провести 11 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты думы города Ростова-на-Дону планируют провести конкурс на должность главы горадминистрации 11 октября 2019 года. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте администрации в понедельник.

Бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначили Алексея Логвиненко - первого замглавы администрации города. Сообщалось, что 21 мая депутаты назначат дату проведения конкурса на вакантную должность. По итогам конкурса дума примет решение о назначении главы администрации.

"Назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации города Ростова-на-Дону на 11 октября 2019 года", - говорится в документе.

С июня 2010 года Кушнарев занимал должность помощника губернатора Ростовской области, через год был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства региона - управляющим делами. В феврале 2014 года возглавил министерство транспорта области, занимал эту должность до 2016 года, когда стал главой городской администрации.