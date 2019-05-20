Песков: антикоррупционная работа затрагивает все ведомства и чины без исключений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Проводимая администрацией президента антикоррупционная работа затрагивает все ведомства, включая силовые, и все чины без исключений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта работа также координируется из администрации президента, работает соответствующая группа. Работа также ведется и по линии отдельных ведомств и эта работа затрагивает, как вы видите, буквально все ведомства без исключения и все чины без каких-либо изъятий", - сказал Песков, комментируя изъятие следователями у начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и двух бывших сотрудников спецслужбы Дмитрия Фролова и Андрея Васильева деньги и ценности на 12 млрд рублей.

Песков заметил, что изъятие таких сумм можно объяснить только "продолжающейся, не в рамках какой-то кампанейщины, а системной работой по борьбе с коррупцией и с любыми коррупционными проявлениями".

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", следователи изъяли у начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и двух бывших сотрудников спецслужбы Дмитрия Фролова и Андрея Васильева деньги и ценности на 12 млрд рублей. Кроме того, такая же сумма может находиться и на счетах подставных лиц, которые могли быть связаны с сотрудниками ФСБ. Таким образом, они могут стать рекордсменами по количеству изъятых денег и стоимости изъятого имущества. Ранее в пользу государства было изъято имущество на 9 млрд рублей у сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и других должностных преступлениях.

Кирилл Черкалин, по версии следствия, в период с 2013-го по 2015 годы получил взятку в $850 тыс. от коммерсанта за общее покровительство. Он арестован до 23 июня. Фролов и Васильев заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из материалов уголовного дела, в 2011 году они ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина, убедив его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это Фролов и Васильев пообещали прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы.