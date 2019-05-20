Бывший глава комиссии по крымскому референдуму Малышев вновь возглавил избирком республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Председателем избирательной комиссии Республики Крым вновь стал Михаил Малышев, возглавлявший до этого комиссию по проведению общекрымского референдума в марте 2014 года и региональный избирком. Такое решение было принято в понедельник на первом организационном заседании избиркома, передает корреспондент ТАСС.

Малышев был избран председателем регионального избиркома в мае 2014 года, а до этого возглавил комиссию по референдуму в Крыму. Избирком республики состоит из 14 членов, половина из которых назначается парламентом, вторая половина - главой республики. ЦИК РФ ранее рекомендовал избирательной комиссии Республики Крым кандидатуру Малышева для переизбрания на пост председателя избиркома.

Голосование проходило бюллетенями, в которые была внесена кандидатура Малышева. "В результате голосования "за" [проголосовали] 14 [членов комиссии], "против" - 0. Единогласно", - сказала председатель счетной комиссии для проведения тайного голосования Елена Непомнящая.

Малышева поздравили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер парламента республики Владимир Константинов, которые присутствовали на заседании. "Республике предстоят вторые выборы, я уверен, что они пройдут также прозрачно, открыто и честно, как и выборы в 2014 году. Хочется пожелать вам набраться сил, терпения на оставшиеся до выборов месяцы, задач много, работа предстоит большая. Все должно быть открыто и по-честному. Вот главный принцип работы", - сказал Аксенов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, власти Украины не признали его результатов.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам.