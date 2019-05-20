В МИД РФ рассказали о низких шансах принятия российской конвенции по киберпреступности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская конвенция по противодействию киберпреступности, которая была разработана несколько лет назад МИД РФ совместно с другими ведомствами, встретила сопротивление ряда стран по политическим соображениям и вряд ли будет принята. Об этом заявил глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев, выступая в понедельник на обсуждении проекта Модельной конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте в Российском совете по международным делам (РСМД).

"Когда мы несколько лет назад писали передовую бумагу в Женеву в области современных технологий, конвенцию по киберпреступности, мы собрали практиков - МВД, Генпрокуратуру, Роскомнадзор - и спросили, что конкретно вам мешает, что вы хотели бы видеть на национальном и международном уровнях. Эксперты выработали проект конвенции, который опередил свое время на несколько лет, но имеет мало шансов быть принятым в дальнейшем, потому что это кое-кому не нужно", - отметил дипломат.

"Вот этот политический, чисто конъюнктурный аспект тоже надо учитывать и писать текст, имея в виду, конечно, идеальную ситуацию, но не рассчитывать, что вы станете автором универсального документа вроде Устава ООН", - добавил он, обращаясь к авторам Модельной конвенции.

Эксперты РСМД Андрей Незнамов и Виктор Наумов разработали Модельную конвенцию. Документ пока не выносится на международное рассмотрение и не изучается в государственных органах. На прошедшем мероприятии авторы провели обсуждение своих идей с представителями различных ведомств и аналитиками.