МИД РФ: международная правовая база в области борьбы с киберпреступностью несовершенна

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Необходимо предпринять шаги по усовершенствованию международной правовой базы в области борьбы с киберпреступностью и выработать единый подход мирового сообщества к решению данной задачи. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов на 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

По его словам, тематика противодействия киберпреступности приобретает сегодня особую актуальность. "Все мы прекрасно понимаем, что без международного сотрудничества невозможно эффективно противостоять криминальным угрозам в этой сфере, - отметил он. - При этом профильная международная правовая база борьбы с преступностью в этой сфере нуждается в совершенствовании. Вместе с тем в настоящее время у мирового сообщества, к сожалению, нет единого подхода к решению данной задачи".

"Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о борьбе с киберпреступностью, которая учитывала бы современные реалии, принципы уважения прав человека, суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, - обратил внимание замглавы МИД РФ. - Рассчитываем, что подготовленный российскими экспертами проект универсальной конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности станет своего рода пищей для размышления в данном контексте, в том числе для выработки практических решений в этой сфере".

Дипломат высказался против попыток свести дискуссию по киберпреступности "к аспектам оказания технического содействия без комплексного взгляда на существующее положение дел". В этой связи он выразил надежду на продолжение профильной дискуссии по тематике противодействия преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках Генассамблеи ООН, а также на поддержку деятельности межправительственной группы экспертов по подготовке всестороннего исследования по киберпреступности.

"Надеемся на продолжение указанного межправительственного экспертного диалога по проблематике борьбы с киберпреступностью, продемонстрировавшего свою важность для всех без исключения стран. Рассчитываем на участие в этом процессе академических кругов и бизнес-сообщества", - подчеркнул Сыромолотов.