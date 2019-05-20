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Полпредство Бурятии в Москве возглавил экс-министр республики по инвестициям

Ранее пост руководителя полпредства занимал Мункожап Бадмаев

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Полномочное представительство Бурятии при президенте РФ возглавил Антон Виноградов, занимавший ранее пост министра по инвестициям региона. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Антона Виноградова исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Бурятии - руководителем полномочного представительства Бурятии при президенте России в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее пост руководителя полпредства занимал Мункожап Бадмаев, проработавший в этом статусе два года, с мая 2017 года.

Как пояснили в правительстве республики, решение о назначении Виноградова связано с результатами его работы на посту министра по инвестициям. "За прошедший период он зарекомендовал себя как эффективный и целеустремленный человек, который наладил эффективную работу по привлечению инвесторов из центрального региона. Кроме того, он продемонстрировал умение налаживать эффективное взаимодействие с федеральными органами на всех уровнях", - пояснили в пресс-службе

С 21 мая должность министра Бурятии по инвестициям вакантна.

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