Константинов: в Крыму не ждут изменения позиции Киева при новом президенте

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Жители Крыма не ожидают изменения риторики и политики Киева относительно полуострова и России в целом при новом президенте страны Владимире Зеленском. Об этом заявил ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Мы, крымчане, избранию и инаугурации Зеленского не радуемся и ничего хорошего не ждем. Ситуация такова сегодня, что ожидать каких-то изменений по отношению к России, Крыму не стоит. Эта позиция по улучшению отношений у них не сформирована и не стоит на повестке дня", - сказал Константинов.

По его мнению, задачей нового украинского президента будет сохранение остатков страны. "У них на повестке дня, похоже, будет стоять сохранение целостности своей страны, потому что там просто безысходность у простых людей, разруха, руина по-украински", - заявил собеседник агентства.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, власти Украины не признали его результатов.