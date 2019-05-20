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Кризис в Сирии
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В МИД РФ прокомментировали нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, Россия всегда точечно реагирует на вылазки террористов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия всегда точечно реагирует на вылазки террористов, которые те осуществляют в отношении российских военных в Сирии. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя информацию о нападении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

"Мы всегда реагируем точечно на те вылазки, которые осуществляются как в отношении мирного населения, так и в отношении наших военнослужащих, которые находятся в Сирии, в том числе на нашей базе. То, откуда идет огонь, будет подавляться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вершинин также заявил, что Россия не будет мириться с главенствующей ролью террористов в Идлибе. "Мы не можем вечно мириться с наличием террористического анклава на сирийской территории, - сказал он. - Террористов в Идлибе, к сожалению, много, и именно они занимают там главенствующие позиции".

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что террористы "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация) совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим с помощью реактивной системы залпового огня. Дежурные силы ПВО отразили атаку, огневая точка боевиков уничтожена.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
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