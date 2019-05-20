Климов: сторонники Зеленского пытаются укрепить свое влияние, объявляя о роспуске Рады

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сторонники президента Украина Владимира Зеленского стремятся усилить свои политические возможности с помощью проведения досрочных парламентских выборов. Такое мнение высказал в понедельник заместитель секретаря Генсовета "Единой России", заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Роспуск Верховной рады - это внутреннее дело Украины. Идет дележ портфелей, и больше ничего, это внутриполитическая мышиная возня. Зеленскому не терпится получить реальную власть, и даже не самому Зеленскому, а тем, кто привел его к власти", - приводит слова Климова пресс-служба единороссов.

По его словам, сторонники Зеленского пытаются сформировать "более устойчивую политическую группировку, пока граждане Украины не разочаровались в избранном в результате протестного голосования президенте".

"За довольно короткое время граждане Украины поймут, что Зеленский - не самый сильный политик и не слишком будет отличаться в практическом плане от Порошенко. Если бы парламентские выборы прошли тогда, когда они должны были пройти [после истечения срока полномочий нынешней Рады], то в украинском обществе к этому моменту могло бы наступить отрезвление. А так они [сторонники Зеленского] рассчитывают на то, что люди по инерции поддержат тех, кто выступает за Зеленского", - пояснил сенатор.

Он также назвал заявление об отставке Рады "перетасовкой портфелей под шумок, пока избиратель оглушен".

Ранее в понедельник Зеленский на торжественном заседании Рады принял присягу и вступил в должность главы государства. Он объявил о досрочном роспуске парламента восьмого созыва и призвал депутатов в ближайшие два месяца принять ряд важных законов. Среди них оказались отмена депутатской неприкосновенности, принятие Избирательного кодекса с изменением системы выборов в Раду, которая бы предусматривала открытые избирательные списки.

Зеленский не уточнил, когда именно следует ожидать указ о роспуске парламента. Ранее в понедельник он пригласил глав депутатских фракций на консультации по этому вопросу, встреча назначена на вторник, 21 мая.