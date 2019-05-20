Кадыров заверил Зеленского, что РФ относится к речам Киева о Крыме как к детским шалостям

ГРОЗНЫЙ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил избранного президента Украины Владимира Зеленского, что РФ относится к речам Киева о Крыме как к детским шалостям, которые иногда раздражают. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Зеленский 18 мая заявил, что верит в то, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, заявления Зеленского характерны для предвыборных обещаний, в реальность которых в первую очередь не верит он сам. "Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд. Скорее всего инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства", - добавил Кадыров.