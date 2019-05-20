{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров заверил Зеленского, что РФ относится к речам Киева о Крыме как к детским шалостям

Президент Украины ранее заявил, что Крым вернется в состав страны, но "путь будет долгим"

ГРОЗНЫЙ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил избранного президента Украины Владимира Зеленского, что РФ относится к речам Киева о Крыме как к детским шалостям, которые иногда раздражают. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Зеленский 18 мая заявил, что верит в то, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, заявления Зеленского характерны для предвыборных обещаний, в реальность которых в первую очередь не верит он сам. "Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд. Скорее всего инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства", - добавил Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Климов: сторонники Зеленского пытаются укрепить свое влияние, объявляя о роспуске Рады
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что новому президенту Украины не терпится получить реальную власть
Читать полностью