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Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство

Пошлину увеличат с 3 500 до 5 000 рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации" предусмотрено увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что изменение обусловлено тем, что стоимость изготовления новых бланков с электронным носителем информации выше стоимости бланков без него. При этом предлагаемый размер госпошлины соответствует размеру госпошлины за выдачу российским гражданам загранпаспорта нового поколения.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 7 мая 2019 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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