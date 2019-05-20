Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации" предусмотрено увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что изменение обусловлено тем, что стоимость изготовления новых бланков с электронным носителем информации выше стоимости бланков без него. При этом предлагаемый размер госпошлины соответствует размеру госпошлины за выдачу российским гражданам загранпаспорта нового поколения.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 7 мая 2019 года.