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Небензя заявил, что на Украине вводится языковая инквизиция

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен отреагировать на принятие на Украине закона о государственном языке, который нарушает Минские договоренности. Об этом заявил в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе экстренном заседании Совета Безопасности.

"Считаем необходимым, чтобы СБ дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву Минских договоренностей, - сказал он. - Речь идет о нарушении решений Совета Безопансости".

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УкраинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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