Небензя: предложение России созвать СБ ООН по Украине не связано с инаугурацией Зеленского

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Предложение России созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине никак не было связано с состоявшейся в понедельник инаугурацией нового президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание СБ в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Это никак не связано. Мы просили о проведении такого заседания еще до того, как дата инаугурации была объявлена", - сказал дипломат.

Владимир Зеленский принял в понедельник присягу президента Украины. В первые же минуты после вступления в должность он объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов в течение ближайших двух месяцев.