Посольство Украины в США выдало фотографию из гетто в Польше за депортацию крымских татар

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Украинское посольство в Вашингтоне выдало в Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило в понедельник в Twitter российское посольство в США.
"Депортация крымских татар 1944 года" - фото евреев из Лодзинского гетто [из архива вашингтонского] Музея памяти жертв Холокоста", - отметили в российской дипмиссии.
Ukrainian diplomacy playbook:— Russia in USA (@RusEmbUSA) 20 May 2019
“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz ghetto Jews
“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ
Reality: memorial ceremony in #Crimea
▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq
Дипломаты прикрепили к своей записи снимок сообщения украинского посольства в сети микроблогов с фотографией, на которой якобы изображена депортация крымских татар в 1944 году, а также фото статьи из электронной энциклопедии музея. На ней изображена точно такая же фотография с надписью: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44".
18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тысячи человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тысячи, армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тысячи.