Посольство Украины в США выдало фотографию из гетто в Польше за депортацию крымских татар

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Украинское посольство в Вашингтоне выдало в Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило в понедельник в Twitter российское посольство в США.

"Депортация крымских татар 1944 года" - фото евреев из Лодзинского гетто [из архива вашингтонского] Музея памяти жертв Холокоста", - отметили в российской дипмиссии.