В Иркутске более 40 человек отозвали заявления на участие в праймериз "Единой России"

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Более 40 человек отозвали свои заявления на участие в праймериз "Единой России", по итогам которых партия будет выдвигать кандидатов на выборы в думу Иркутска. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии.

Праймериз "Единой России" - предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в городскую думу - состоятся в Иркутске 26 мая. Выборы в гордуму назначены на 8 сентября, жителям предстоит избрать 35 депутатов.

"Изначально было 162 кандидата на праймериз. В пятницу отменили регистрацию 42-х человек, причина у троих из них - жалобы и несоответствие документов, а 39 сами попросили аннулировать их заявления. Вчера и сегодня еще подавали заявления [на отказ от участия в праймериз], и конечной цифры, [сколько человек передумали выдвигаться], пока нет", - сказали в пресс-службе.

Причиной отказа в региональном отделении партии считают то, что "люди реально оценили свои возможности, и посчитали, что выиграть не смогут". "Проигрыш на праймериз означает отказ от дальнейшей политической борьбы, потому что все подписывают бумаги о том, что если они проигрывают, то от других партий или самовыдвиженцами на выборы не идут", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее во вторник ТАСС сообщал, что участвовать в праймериз отказался мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который заявил, что будет баллотироваться в думу самовыдвиженцем. По его мнению, "сегодняшняя позиция партийных функционеров идет явно вразрез с интересами горожан".