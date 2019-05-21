Глава ФСБ рассказал о 5 тыс. террористов, сосредоточенных в Афганистане у границ СНГ

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. участников террористических групп сосредоточено у границ стран СНГ на севере Афганистана. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств - участников СНГ.

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества", - подчеркнул он.

"В этих районах филиал ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) "Вилайат Хорасан" уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков. Значительную их часть составляют граждане стран СНГ, воевавшие в Сирии", - подчеркнул Александр Бортников.

По его словам, наращивание сил террористов способствует существенному обострению обстановки в Центрально-Азиатском регионе. "Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью. Одновременно увеличиваются трансграничные потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции", - отметил глава ФСБ. По его словам, эти доходы используются для восполнения ресурсной базы террористов и расширения их боевых возможностей.

"Для скрытого перемещения из зон боевых действий и граничащих с ними стран в другие регионы участники международных террористических организаций используют потоки беженцев и трудовой миграции", - заметил глава ФСБ. По его словам, внедряясь в национальные диаспоры и землячества, террористы создают законспирированные ячейки, идеологически обрабатывают и вербуют новых сторонников, в первую очередь из социально неустроенной молодежи и мигрантов, обучая их террористической деятельности.

В качестве мер противодействия директор ФСБ, который председательствует в СОРБ, призвал укреплять пограничную инфраструктуру (прежде всего на внешних границах Содружества), повысить уровень взаимодействия по совместным оперативно-разыскным и фильтрационным мероприятиям в потоках мигрантов, усилить противодействие террористической идеологии, в том числе в интернете, а также совместную работу по противодействию каналам афганского наркотрафика и контрабанде оружия.