Глава ФСБ обеспокоен ростом антиисламского терроризма

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников обеспокоен ростом проявлений антиисламского терроризма в мире. Выступая на заседании руководителей органов безопасности государств - участников СНГ, где он является председателем, Бортников отметил, что "еще одной серьезной угрозой становится антиисламский терроризм".

"Его периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжих адаптироваться в принимающих странах, их вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок", - отметил Бортников.

"Годами не решаемый круг проблем стимулирует рост национализма и ксенофобии среди коренного населения, провоцируя агрессию в отношении мусульман", - констатировал он.