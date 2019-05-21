{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ФСБ обеспокоен ростом антиисламского терроризма

По словам Александра Бортникова, годами не решаемый круг проблем стимулирует рост национализма и ксенофобии среди коренного населения

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников обеспокоен ростом проявлений антиисламского терроризма в мире. Выступая на заседании руководителей органов безопасности государств - участников СНГ, где он является председателем, Бортников отметил, что "еще одной серьезной угрозой становится антиисламский терроризм".

"Его периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжих адаптироваться в принимающих странах, их вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок", - отметил Бортников.

"Годами не решаемый круг проблем стимулирует рост национализма и ксенофобии среди коренного населения, провоцируя агрессию в отношении мусульман", - констатировал он.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
Бортников: после разгрома в Сирии и Ираке террористы сохраняют ресурсы для атак по миру
Директор ФСБ также сообщил, что спецслужбы располагают данными о намерениях экстремистов использовать женщин и детей, возвращающихся домой из горячих точек
Читать полностью