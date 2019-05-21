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Спикер южнокорейского парламента посетит Москву 27-29 мая

Ранее члены комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам посетили Сеул

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Делегация Национального собрания Южной Кореи во главе со спикером Мун Хи Саном посетит Москву 27 мая, сообщили ТАСС в комитете Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

"В повестку заседания включен вопрос, связанный с подготовкой и проведением официального визита делегации Национального собрания Республики Корея во главе с председателем Мун Хи Саном в Москву 27-29 мая", - пояснили в комитете.

Ранее члены комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам посетили Сеул, где провели встречи с представителями южнокорейского парламента, а также с руководством Минфина и Центробанка республики.

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