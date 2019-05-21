Грызлов: участники контактной группы дали Киеву время для подготовки к новой встрече

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласились предоставить киевской стороне "разумное дополнительное время" для подготовки к новой встрече. Об этом сообщил во вторник полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов после того, как стало известно о переносе встречи на 5 июня.

"Очередное заседание контактной группы должно было состояться в Минске 22 мая, - напомнил он. - Эта дата была определена заранее, но киевская сторона обозначила, что не готова к участию. Соответственно, заседание контактной группы переносится".

Грызлов выразил понимание в отношении того, что на Украине переходный период. "Только что вступил в должность новый президент, - сказал он. - Представители киевской делегации в контактной группе объявили о своей отставке, новый состав делегации еще официально не объявлен". "Тем не менее, время для подготовки у киевской стороны было, и заявления о диалоге с Донбассом тоже звучали", - подчеркнул Грызлов.

По его словам, участники контактной группы согласились предоставить киевской стороне "разумное дополнительное время". "При этом уже сейчас, до встречи контактной группы, новый президент Украины может использовать свои полномочия, чтобы прекратить обстрелы и вооруженные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), - заметил полпред РФ. - Для этого украинскому президенту достаточно отдать приказ о прекращении огня собственным силовикам". Но, как заметил Грызлов, "к сожалению, накануне смены власти в Киеве события развивались в ином направлении".

"ВСУ вновь активизировали огонь по гражданским объектам. И это совершенно ясно отражено в отчетах СММ ОБСЕ, - сообщил он. - Еще один исключительно важный вопрос. Украинские власти продолжают держать в заключении людей, которых обещали освободить и передать в Донбасс еще в декабре 2017 года. Фактически Киев взял людей в заложники. Один из них погиб, был убит в заключении, жизнь других, по имеющимся данным, продолжает находиться под угрозой". Грызлов считает, что Киев "сам заблокировал диалог по вопросам обмена, не выполнив свои обязательства".

"Если новая власть хочет разблокировать эту гуманитарную работу, ей нужно освободить тех удерживаемых лиц, кого она обязалась освободить, - продолжал он. - О новой киевской власти уже нельзя судить только по ее словам, но еще рано судить по делам".

Полпред России также выразил надежду, что роспуск Верховной рады и подготовка к новым выборам не станет поводом для саботажа всего минского процесса со стороны Киева. "Если новая киевская власть, в отличие от предыдущей, действительно хочет выполнять свои обязательства по минским соглашениям, это можно только приветствовать. Но пока мы еще не видим реальных изменений", - заключил он.

Ранее во вторник МИД ДНР сообщил о том, что очередная встреча контактной группы переносится с 22 мая на 5 июня.