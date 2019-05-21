Профильные комитеты Совфеда одобрили отставку замгенпрокурора Сыдорука

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности одобрили на совместном заседании во вторник освобождение от должности заместителя генерального прокурора РФ государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Как ожидается, Совет Федерации обсудит этот вопрос на пленарном заседании в среду.

18 апреля Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку. В следующем году он достигнет предельного возраста пребывания в должности.

Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки, курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сыдорук родился в 1950 году в Млиновском районе Ровенской области Украинской ССР, был курсантом Новороссийской мореходной школы, затем матросом в Северном морском пароходстве в Архангельске. В 1978 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, с 1981 года работал в прокуратуре Ленинграда, в 1994 году стал заместителем прокурора, в 1998 году - прокурором Санкт-Петербурга. В период с 2003-го по 2005 год был прокурором Московской области.