Косачев назвал тупиковым для Украины путь продолжения антироссийских санкций

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии его инаугурации.

"На деле это - тупик. Совершение одних и тех же действий в расчете на разные результаты это признак, мягко говоря, неадекватности в политике. И если Зеленский хочет добиться перелома в ситуации, в которой оказалась его страна в результате правления его предшественника, то ему менее всего следует наступать на "грабли [Петра] Порошенко" на тему "российской агрессии" и "ужесточения санкций". Проверено, не работает", - написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.

Он с сожалением отметил, что новый президент Украины продемонстрировал накануне, что возглавил зависимую страну. "Для Украины и для самого Зеленского в его роли главы государства ужесточение антироссийских санкций не просто ничего не даст, но только усложнит процесс нормализации отношений с нашей страной, а без этого ему придется работать в жестких рамках политики своего предшественника". Однако если для Порошенко "война с Россией" была главным способом сохранения власти и оправдания своих провалов, то у Зеленского пока остается шанс начать все с "чистого листа" и сменить губительный для Украины курс на усиление внутренних и внешних конфликтов", - считает сенатор.

Он убежден, что "сохраняя преемственность в бессмысленности, Зеленский рискует быстро растратить капитал доверия, который ему дан населением". "А оно прекрасно видит, что никакие санкции не помогли Украине в решении ее задач, и самого Порошенко привели к краху на выборах. Но нет, преемник Порошенко на встрече и с европейскими политиками твердил, что усиление санкций в отношении Российской Федерации "жизненно важно для Украины", - заметил глава комитета СФ.