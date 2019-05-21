Косачев назвал тупиковым для Украины путь продолжения антироссийских санкций

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что продолжение Киевом санкционной политики в отношении Москвы усложнит процесс нормализации отношений двух стран. Он назвал тупиковым путем продолжение новым президентом Украины Владимиром Зеленским политики его предшественника.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии его инаугурации.
"На деле это - тупик. Совершение одних и тех же действий в расчете на разные результаты это признак, мягко говоря, неадекватности в политике. И если Зеленский хочет добиться перелома в ситуации, в которой оказалась его страна в результате правления его предшественника, то ему менее всего следует наступать на "грабли [Петра] Порошенко" на тему "российской агрессии" и "ужесточения санкций". Проверено, не работает", - написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.
Он с сожалением отметил, что новый президент Украины продемонстрировал накануне, что возглавил зависимую страну. "Для Украины и для самого Зеленского в его роли главы государства ужесточение антироссийских санкций не просто ничего не даст, но только усложнит процесс нормализации отношений с нашей страной, а без этого ему придется работать в жестких рамках политики своего предшественника". Однако если для Порошенко "война с Россией" была главным способом сохранения власти и оправдания своих провалов, то у Зеленского пока остается шанс начать все с "чистого листа" и сменить губительный для Украины курс на усиление внутренних и внешних конфликтов", - считает сенатор.
Он убежден, что "сохраняя преемственность в бессмысленности, Зеленский рискует быстро растратить капитал доверия, который ему дан населением". "А оно прекрасно видит, что никакие санкции не помогли Украине в решении ее задач, и самого Порошенко привели к краху на выборах. Но нет, преемник Порошенко на встрече и с европейскими политиками твердил, что усиление санкций в отношении Российской Федерации "жизненно важно для Украины", - заметил глава комитета СФ.