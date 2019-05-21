Володин призвал отраслевые профсоюзы к сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отраслевые профсоюзы к более активному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы, чтобы повысить качество законотворчества.

"Думаю, если мы начнем системно работать, качество законов во многом улучшится. И мы сможем увидеть результат в ближайшее время", - сказал глава нижней палаты парламента РФ, выступая на Х съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "Это тема, которая нас волнует, потому что сегодня одним из приоритетов Государственной думы является повышение качества законотворчества и принимаемых решений", - подчеркнул он.

Возможности самой массовой организации

Володин отметил, что стране необходимо добиться роста ВВП как минимум 4% в год, чтобы решить задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. "Это, конечно, один из вопросов, которые тоже считаем правильным обсуждать вместе с профсоюзами, - вопрос повышения производительности труда и создания высокотехнологичных мест, - привел он пример. - Но вместе с этим нам необходимо обсуждать вопросы социальной защиты, вопросы защиты человека труда".

"Правильно было бы сегодня, понимая, что с приходом цифровой экономики серьезно будет меняться рынок профессий, уже продумать эти вопросы, чтобы у наших граждан были перспективы в этой сфере", - сказал он, добавив, что цифровая экономика будет развиваться, сокращая потребность в тех или иных профессиях.

По словам Володина, для таких профессий необходима переподготовка. "Это все темы, которые мы могли бы вместе с вами обсуждать, чтобы понимать, как спрогнозировать развитие ситуации в будущем, - обратился он к делегатам. - Хотелось бы вас призвать именно к такому диалогу и предложить его выстроить на более эффективной основе".

"Говоря о том, что у нас этот диалог есть с руководством ФНПР, отмечаем его итоги как положительные и, более того, повышающие качество принимаемых решений", - продолжил председатель Госдумы. "Но вместе с этим, коллеги, хотелось бы сказать, что у нас такого диалога на системной и качественной основе нет между профильными комитетами Государственной думы и отраслевыми профсоюзами", - констатировал он. "Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы этот диалог был более эффективен, но нам, конечно, хотелось бы, чтобы и отраслевые профсоюзы более активно в нем принимали участие", - призвал политик.

Володин напомнил, что у профсоюзов есть возможность через депутатов вносить свои предложения. "Но было бы правильно, чтобы мы использовали ваши возможности в первую очередь как самой массовой организации, тем более отраслевые профсоюзы несут в себе еще и проблематику отрасли, - убежден он. - Вы лучше знаете эти проблемы, у вас есть возможность в каждодневном режиме чувствовать градус настроений и проблем отрасли".

"Нужно объединить усилия, чтобы мы вырабатывали решения, законы, опираясь на эту вашу экспертную поддержку и позицию. Поэтому, если хотите, это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо", - резюмировал спикер.

Анализ принимаемых законов

Еще одним направлением взаимодействия Госдумы и ФНПР мог бы стать анализ принимаемых законов, считает Володин. "Это очень важный момент в нашей работе, потому что принятые законы не всегда эффективно работают. Необходимо проанализировать, как нормы закона скажутся на экономике, как они защищают человека и решают его проблемы", - акцентировал внимание он.

Политик признал, что депутатам порой приходится возвращаться к этим вопросам "в рамках принятых решений, исходя из правоприменительной практики". "Для нас необходим такой диалог с самой массовой организацией, которая базирует свои отделения на предприятиях и непосредственно на производствах, которые объединяют трудовые коллективы", - заключил он.